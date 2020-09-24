Генпрокуратура пообещала принять дополнительные меры, чтобы стабилизировать ситуацию в стране: Никто не уйдет от ответственности

Андрей Швед заявил, что правоохранители выявят всех участников протестов, возьмутся за родителей, которые вовлекали в акции детей, займутся идеологией и профилактикой в молодежной среде. Фото: БелТА.

О том, что Генпрокуратура по поручению Александра Лукашенко намерена принять допмеры по стабилизации поствыборной ситуации в Беларуси, сообщило БелТА со ссылкой на Андрея Шведа, нового генпрокурора страны.

В связи с этим 24 сентября в Генпрокуратуре проходит координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Прокуратура намерена вместе с МВД и силовым блоком, а также другими компетентными структурами «выработать тактику и стратегию действий» для обеспечения правопорядка в Беларуси.

- Ни один организатор и участник несанкционированных акций не уйдет от ответственности. Все виновные будут наказаны рано или поздно, - заявил Швед.

Далее генпрокурор перечислил, что ни одному блогеру, ни одному лицу, совершившему преступление не только на протестных акциях, но и в интернете, не удастся уйти от ответственности.

- Сейчас проводится очень активная работа для выявления таких лиц и привлечения их к ответственности, - прокомментировал глава Генпрокуратуры.

На чем, по словам генерального прокурора, органы сейчас сконцентрируют усилия? Здесь Швед назвал целенаправленную работу, чтобы обеспечить неотвратимость наказания организаторов и активных участников протестов, возмещение всеми виновными причиненного ущерба, установление всех совершавших противоправные действия с 9 августа.

- Подход один: пришел на несанкционированную акцию - будешь наказан рублем. И суммы эти весьма существенны, - предупредил глава ведомства.

Далее - защита госорганами детей, которых «родители и иные лица вовлекают в незаконные массовые мероприятия». Такую информацию правоохранители будут передавать в органы опеки или прокурорам для «принятия законных мер воздействия».

- Также определены формы и методы работы госорганов, направленные на выявление и пресечение любых видов нарушений закона со стороны молодежи, особенно в учреждениях образования. Будет усилена профилактическая и идеологическая работа в молодежной среде, - резюмировал Швед.