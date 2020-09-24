Доллар и евро дорожают на белорусской бирже 24 сентября Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 24 сентября доллар продолжил рост. По данным на 12.00, курс северо-американской валюты поднялся более чем на 1 копейку (+0,48%) и превысил 2,6 USD/BYN.

Курс евро тоже растет в четверг, но скромнее: по сведениям на полдень, европейская валюта прибавила 0,0062 руб. (+0,21%) и подорожала до 3,0358 EUR/BYN.

А курс российского рубля немного падает: минус почти 2 копейки (-0,46%). Российская валюта подешевела до 3,3779 бел. руб. за 100 российских.

Торги на бирже пока продолжаются.