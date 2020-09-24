Лукашенко - послу Китая: Вы всегда можете приехать в Беларусь отдохнуть и вспомнить былые времена

Лукашенко поблагодарил посла Китая в Беларуси за продуктивную работу и пригласил на отдых в Беларусь. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 24 сентября провел встречу с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, который завершил дипмиссию в стране. Глава государства отметил, что он всегда может приезжать в Беларусь на отдых. Об этом сообщили в БелТА.

- Совсем скоро вы вернетесь в Пекин. Очень прошу вас, чтобы вы передали моему давнему другу Си Цзиньпину слова благодарности за поддержку, которую он мне всегда оказывал. Хочу отметить, что именно он первым поздравил меня с победой на выборах, собственно, как и все крупнейшие государства. Исключением стал лишь Запад. Но он всегда у нас с особенностями был. Да и мы привыкли к этому, - отметил Лукашенко.

Он также поблагодарил Китай за помощь, которая была оказана во время пандемии коронавируса.

- Мы постоянно находились на связи с вашими врачами. Именно они первыми столкнулись с этой заразой. И постоянно информировали нас, как нужно бороться с данной бедой. Вы очень много сделали для организации этих процессов. Орден, который сегодня на вашей груди, - заслуженный орден. Я еще раз благодарю вас за проделанную работу. Всегда помните о том, что вы друг нашей страны. Приезжайте в Беларусь в любое время отдохнуть и вспомнить былые времена. Мы будем рады видеть вас, - подчеркнул президент.

Напомним, что 24 сентября Александр Лукашенко наградил посла Китая в Беларуси орденом Почета.