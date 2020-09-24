Погода в выходные 26 - 27 сентября: тепло и солнечно, а потом дожди

Со вторника - самое время ехать в лес по грибы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ближайший уикенд, 25 - 27 сентября, возможно, последние теплые выходные. В пятницу, по прогнозу Белгидромета, будет преимущественно без осадков, только местами в Брестской области ожидаются небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха поднимется до плюс 21 - 26 градусов.

Такая же теплая и сухая погода прогнозируется и в субботу, правда, ветер усилится. Он будет юго-восточного направления, утром и днем - сильный порывистый. Скажется атмосферный фронт, перемещающийся с территории Украины, который придет в Беларусь 27 сентября. Однако утром и днем в воскресенье ожидается еще сухая погода, хотя дневная температура немного снизится - до плюс 17 - 23 градусов.

Ожидается, что дожди начнутся вечером 27 сентября, местами возможны грозы. Лишь в Брестской области дождливым прогнозируется весь день в воскресенье.

Облачно и с осадками будет и в понедельник, похолодает до плюс 14 - 23 градусов днем. Но со вторника, по предварительному прогнозу, дожди прекратятся. Будет самое время ехать в лес по грибы!