МВД: По фактам блокировки дорог в Минске 23 сентября проводится проверка

В МВД рассказали, что проводится проверка по фактам блокировки дорог в Минске 23 сентября Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел рассказали, что по фактам блокировки дорог в Минске 23 сентября проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудники ГАИ продолжают устанавливать личности водителей, которые были причастны к созданию аварийной ситуации на дорогах столицы. Хочу напомнить, что за умышленное блокирование дорог все причастные будут привлечены к административной ответственности. Она предусматривает штраф в размере 20 базовых величин с лишением прав на два года, - отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

И добавила, что блокировка дорог в особых случаях, среди которых - крупный ущерб или смерть человека, предусматривает и уголовную ответственность в виде наказания от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 23 сентября, по информации МВД, в Беларуси прошло 59 акций протеста, в которых приняли участие 5 тысяч человек. Задержаны были 364.

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