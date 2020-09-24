Песков рассказал, что Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией

Песков рассказал, что Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией, которая состоялась в Минске во Дворце Независимости 23 сентября. И уточнил, что Путин ранее уже поздравлял своего белорусского коллегу с победой на выборах. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Владимир Путин не поздравлял Александра Лукашенко с инаугурацией, так как ранее по телефону уже поздравлял его с победой на выборах, которые прошли 9 августа в Беларуси. А во время встречи в Сочи Путин поздравил Лукашенко лично. Поздравление с инаугурацией не является обязательным, - подчеркнул Песков.

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