Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 сентября 2020 года: почти 300 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси на 24 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 294 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 76 651 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 169 человек.

Всего в Беларуси на 24 сентября коронавирусной инфекцией переболели 73 733 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 802 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 776 271.

Напомним, что на протяжении последних недель количество зараженных коронавирусом, по официальной статистике, продолжает увеличиваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В классе ребенок заболел коронавирусом - всех отправили в самоизоляцию»: как учат в школах, где есть ковид.

В ряде школ появились классы, которые отправили в самоизоляцию из-за заболевшего COVID-19. (подробности)