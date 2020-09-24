Фотофакт: в Гомеле покрасили телевышку - вышел огромный БЧБ

В Гомеле покрасили телевышку Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле обновили краску на телевизионной вышке в центре города. Казалось бы, ничего такого - по правилам все башни, мачты, высокие трубы выкрашивают в красные и белые полосы. Однако с учетом политизации белорусского общества и нынешней ситуации обновленная вышка, которая стала очень яркой, сразу привлекла внимание горожан. Многие увидели в ней огромный бело-красно-белый флаг - историческое знамя, которое стало символом борьбы сторонников перемен после выборов президента.

Обновленная телевышка стала яркой и привлекает внимание Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Горожане шутят: наверное, к красным полосам сейчас добавят зеленые, чтобы получились цвета нынешнего государственного флага. Однако лишь красно-белая схема предписана требованиями безопасности полетов и служит для обозначения высоких объектов на местности. Именно красный и белый цвета попеременно четко выделяют объект на любом фоне. Красно-белые полосы контрастируют как на фоне неба, облаков, так и на земной поверхности.

Телевышка видна из разных районов города - наверняка кому-то она будет радовать глаз, а кому-то мозолить.