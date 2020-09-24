Вместо Девятовского: Иван Тихон возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики

Тихон стал председателем Белорусской федерации легкой атлетики. Фото: БелТА

Известный белорусский метатель молота, двукратный призер Олимпийских игр Иван Тихон возглавил Белорусскую федерацию легкой атлетики. Об этом сообщили в БелТА.

Данное решение было принято на внеочередной конференции, которая прошла на территории стадиона «Динамо». Участники мероприятия большинством голосов поддержали Тихона.

Ранее председателем Белорусской федерации легкой атлетики был Вадим Девятовский. Его полномочия истекали в 2022 году. Но титулованный спортсмен принял решение покинуть пост по состоянию здоровья.

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