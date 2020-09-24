МИД: Мнение отдельных европейских стран, которые сомневаются в легитимности Лукашенко, не отражает точку зрения большинства

В МИД заявили, что мнение нескольких европейских стран, которые сомневаются в легитимности Лукашенко, не совпадает с точкой зрения большинства. Фото: БелТА

В Министерстве иностранных дел заявили, что мнение отдельных стран Запада, которые сомневаются в легитимности Александра Лукашенко, не отражает точку зрения большинства. Об этом сообщили на сайте ведомства.

- Белорусский народ сделал свой выбор. Именно это и является определяющим значением. И эти изобретенные отдельными акторами процедуры внешней легитимации просто ничтожны, - говорится в сообщении МИД.

В данном заявлении также упомянули и Устав ООН, в котором запрет на вмешательство во внутренние дела является краеугольным принципом международного права.

- Народ Беларуси самостоятельно и без какого-либо внешнего вмешательства выбирает президента, парламент и местные советы. Белорусский народ не нуждается в «легитимизации» своей власти, - подчеркнули в ведомстве.

В МИД Беларуси также отметили, что попытки отдельных европейских стран, которые сомневаются в легитимности Лукашенко, не отражают точку зрения большинства.

- То, что отдельные страны Запада сомневаются в легитимности Александра Лукашенко, не отражает мнения большинства, а оно подавляющее, международного сообщества. Больше остальных нас удивили соседи из Украины. Они даже не пытаются замаскировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и продолжают и далее поток заявлений со своими оценками нашей ситуации, которая происходит в стране. На наш взгляд, принцип «научить жить» является главным результатом украино-европейских отношений, - подчеркнули в сообщении ведомства.

В МИД напомнили, что Беларусь никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела других стран. Беларусь и далее продолжает следовать этому принципу. В ведомстве также отметили, что очень надеются на аналогичный подход от своих европейских коллег.