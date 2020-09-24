«Передай, что сдаваться сейчас нельзя»: отец Марии Колесниковой получил от нее письмо

Отец Марии Колесниковой получил от нее письмо Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отец Марии Колесниковой получил письмо от дочери, которая на данный момент находится в СИЗО в Жодино. Об этом сообщили на странице Марии в сети Инстаграм.

В письме Мария пишет, что с ней все в порядке и что у нее появились новые замечательные подруги. Также она рассказывает, что во время прогулок она вместе с подругами занимается на улице фитнесом. И отмечает, что очень много ест.

- Папа, я очень скучаю по тебе и сестре Тане. Надеюсь, что с вами и командой все хорошо. Всех крепко обнимаю, - говорится в письме.

Мария в письме попросила людей не сдаваться.

- Папа, передай всем, что сейчас сдаваться нельзя. Нужно идти только вперед. Все те, кто был причастен к моему похищению, невероятно слабые и в истерике. У них везде хаос и бардак. И это не шутка, - написала Колесникова.

Напомним, что Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной 8 сентября. Чтобы не уезжать из Беларуси, она порвала свой паспорт. В субботу, 12 сентября, Марию перевезли в СИЗО в Жодино. А уже 16 сентября Колесниковой предъявили обвинение.