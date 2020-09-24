В МВД рассказали, что во время акций протеста, которые прошли в Минске 23 сентября, женщина украла у сотрудников милиции рацию

В МВД рассказали, что в Минске 23 сентября на акциях протеста женщина украла рацию у сотрудников милиции Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел рассказали, что во время акций протестов в Минске, которые прошли 23 сентября, женщина украла у сотрудников милиции рацию. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Кражу минчанка совершила в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированных акций протеста. Женщина сначала наблюдала со стороны, а после совершенной кражи решила затеряться в толпе. Несмотря на то, что она сопротивлялась, ее все равно задержали, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также добавила, что кражу рации совершила 37-летняя безработная женщина, у которой есть несовершеннолетний сын. Его воспитывает бабушка.

Материалы для проверки в отношении задержанной минчанки были переданы следователям.

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