280 несовершеннолетних в Беларуси участвовали в протестах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Примерно 280 протоколов составили в милиции на несовершеннолетних за участие в акциях протеста в Беларуси. Детей и подростков обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Протоколы рассматривают не в судах, как в тех случаях, когда обвиняются взрослые, а на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних. Вместе с детьми на заседания ИНД вызывают родителей.

В нескольких случаях у властей есть доказательства того, что на митинги детей сознательно привели их родители, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Он рассказал, что видеоматериалы подтверждают это в случае с 25 несовершеннолетними.

- Каждому факту будет дана правовая оценка, и ни один так называемый родитель, который подвергает своего ребенка опасности, не уйдет от предусмотренной законодательством ответственности, - цитирует Петришенко БелТА.

Уже успели привлечь к административной ответственности 26 родителей, которые были на акциях вместе с детьми.

- Основная цель - чтобы родители наконец-то остановились, задумались, все нерадивые включили голову и поберегли своих детей, не вовлекали их в различного рода сомнительные мероприятия, - заявил вице-премьер.

Он отдельно остановился на случае в Гродно, где силовики задержали беременную женщину.

- Государство предоставляет оплачиваемый декретный отпуск не для того, чтобы будущие мамы посещали подобные мероприятия, а чтобы они могли заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, - сказал Петришенко.

По его словам, власти будут контролировать, чтобы родители не выплачивали штрафы с пособий на содержание детей.