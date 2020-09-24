В Беларуси в августе средняя зарплата снизилась на 11,1 рубля в сравнении с июльской

В Минской области зарплата уже более 1 300 рублей, а в Гомельской и Гродненской областях — 1 100 рублей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В августе средняя зарплата составила 1276,4 рубля, пишет Белстат. Она стала меньше на 11,1 рубля в сравнении с июльской.

Впервые с января 2020 года состоялось снижение номинальной начисленной средней зарплаты.

В реальном выражении в августе средняя зарплата выросла на 7,6%, если сравнивать с аналогичной в 2019 году.

Все регионы теперь могут похвастать, что она по сумме более 1 тыс рублей. Больше всех средняя зарплата в Минске. Здесь она составляет 1766,2 рубля. Это на 9,3% больше прошлогодней. Самая маленькая средняя оплата труда в Могилевской области - 1052,9 рубля, или на 6,4% больше, чем в прошлом году.

В Минской области зарплата уже более 1300 рублей, а в Гомельской и Гродненской областях - 1100 рублей.

Лидерство по наибольшему показателю средней з/п держит IT-сфера. В августе он составил 5334 рубля, или на 22,2% больше, чем в 2019 году. На втором месте работники грузового воздушного транспорта, где средняя заработная плата составила в августе 2853,1 рубля. И «бронза» у тех, кто трудится во вспомогательных секторах финансовых и страховых услуг. Здесь в августе работникам «падало» 2620,2 рубля.

Самая маленькая зарплата у тех, кто работает в парикмахерских и салонах красоты. Она составляет всего 672,9 рубля. За ними идут работники библиотек, музеев и архивов - 704,7 рубля. По виду «творческая деятельность и развлечения» средняя з/п составляет 708,5 рубля.

В сельском хозяйстве средняя зарплата составила 998,7 рубля, в обрабатывающей промышленности - 1316,2 рубля, в здравоохранении - 1116,1 рубля, в образовании - 837,2 рубля.