Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Президент РФ Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Он был номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года российским писателем Сергеем Комковым
Сергей Диндиков
КомментироватьОставить комментарий
Уже второй раз президент РФ выдвигается после инициативы в 2014 году о достижении соглашений в конфликте на Ближнем Востоке и в Сирии

Уже второй раз президент РФ выдвигается после инициативы в 2014 году о достижении соглашений в конфликте на Ближнем Востоке и в Сирии

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Президент России Владимир Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года. Заявку в Нобелевский комитет, который расположен в Осло, направил писатель и ученый Сергей Комков, сообщают РИА Новости.

Он уже второй раз выдвигает президента Российской Федерации после его инициативы в 2014 году о достижении соглашений в конфликте на Ближнем Востоке и в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на Нобелевскую премию всегда выдвигаются «совершенно разные люди», и вообще, «это инициатива тех, кто представляет это предложение».

«Существует особая процедура оценки номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, нет - тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать», - подчеркнул пресс-секретарь.

В список действующих лидеров, номинированных на премию, Путин уже вошел. 11 сентября его американский коллега Дональд Трамп также выдвинут на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах между Сербией и Косово.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Песков рассказал, что Путин не поздравлял Лукашенко с инаугурацией

И добавил, что президент России ранее уже поздравлял своего белорусского коллегу с победой на выборах (подробности).