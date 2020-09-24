Президент РФ Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира

Уже второй раз президент РФ выдвигается после инициативы в 2014 году о достижении соглашений в конфликте на Ближнем Востоке и в Сирии Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Президент России Владимир Путин был номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года. Заявку в Нобелевский комитет, который расположен в Осло, направил писатель и ученый Сергей Комков, сообщают РИА Новости.

Он уже второй раз выдвигает президента Российской Федерации после его инициативы в 2014 году о достижении соглашений в конфликте на Ближнем Востоке и в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на Нобелевскую премию всегда выдвигаются «совершенно разные люди», и вообще, «это инициатива тех, кто представляет это предложение».

«Существует особая процедура оценки номинантов. Если решение будет принято - прекрасно, нет - тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать», - подчеркнул пресс-секретарь.

В список действующих лидеров, номинированных на премию, Путин уже вошел. 11 сентября его американский коллега Дональд Трамп также выдвинут на Нобелевскую премию мира за роль в переговорах между Сербией и Косово.

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И добавил, что президент России ранее уже поздравлял своего белорусского коллегу с победой на выборах (подробности).