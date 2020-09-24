«Воздержусь от ответа. Надеюсь на ваше понимание»: Сын Владимира Макея уволился из МИД

Он работал в центральном аппарате МИД в течении трёх лет, занимая должность старшего советника управления устойчивого развития главного управления многосторонней дипломатии Фото: mfa.gov.by

Как сообщает "Наша Ніва", ссылаясь на несколько не связанных между собой источников, сын главы белорусского МИД Виталий Макей уволился из дипведомства.

Он работал в Центральном аппарате МИД в течении трех лет, занимая должность старшего советника управления устойчивого развития Главного управления многосторонней дипломатии.

До того он подрабатывал в должности советника по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН, а еще ранее он числился в качестве первого секретаря посольства Беларуси в Австрии.

На просьбу дать комментарий по поводу этой информации, Виталий сказал следующее:

«Я воздержусь от ответа. Надеюсь на ваше понимание».

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз также не захотел комментировать, сославшись на тот факт, что никогда не дает комментарии по поводу кадровой политики ведомства.

Также "Наша Ніва" сообщает, что заместитель начальника службы госпротокола, начальник отдела визитов Татьяна Федорович, также ушла со своей службы. 23 сентября у нее было прощание с коллективом.

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Об этом сообщил источник в дипломатических кругах (подробности).