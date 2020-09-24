«Молодцы белорусы»: Экс-президент СССР Михаил Горбачев поддержал протестующих

Михаил Горбачёв заявил, что очень внимательно отслеживает ситуацию в Беларуси Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, общаясь с изданием "Подъем", заявил, что очень внимательно отслеживает ситуацию в Беларуси. Также им было отмечено, что людям «еще надо потрудиться».

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, - это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней».

Не так давно состоялась инаугурация Александра Лукашенко, которую не проанонсировали заранее. Европейский Союз считает ее не до конца легитимной и пообещал пересмотреть свои отношения с руководством страны. Украина и США тоже отказались признавать Лукашенко законным главой государства.

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Он также добавил, что полностью поддерживает протест против беззакония и жестокости (подробности).