Адвокат Колесниковой перестала выходить на связь. В милиции сообщили, что она задержана за административное правонарушение

«Она задержана за совершение административного правонарушения, какого, пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД столицы», — сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Днем 24 сентября на связь перестала выходить адвокат Людмила Казак. Она защищает ранее задержанного члена Координационного совета Марию Колесникову, рассказал TUT.BY адвокат Виктор Мацкевич.

Он сообщил, что после полудня Людмила встречалась на улице Коммунистической со своей коллегой. Позже Казак с нею рассталась, так как торопилась на судебное заседание, но туда она так и не попала. На той же улице осталось ее припаркованное авто. Оно закрыто.

«Муж пропавшей подает заявление о похищении человека в РУВД Центрального района», - также рассказал Мацкевич.

«Мы с мужем адвоката думаем, что ее пропажа связана с профессиональной деятельностью, - отметил он.

Позже ТАСС сообщило, что Людмиле Казак вменяют административное правонарушение. Сейчас она находится в одном из территориальных РУВД Минска. Об этом ресурсу поведала пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«Да, она задержана за совершение административного правонарушения, какого, пока не уточняем, она находится в одном из территориальных РУВД столицы», - сообщила пресс-секретарь.

Ранее были задержаны члены Координационного совета Илья Салей и юрист Максим Знак.

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