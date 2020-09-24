Японская компания выпустила ультрафиолетовую лампу, которая убивает коронавирус

Производители заявляют, что сейчас принимают заказы только от медучреждений, но в ближайшем будущем в планах обслуживание и прочих клиентов. Фото Kyodo

Весьма значимым японским производителем светового оборудования Ushio Inc. выпущена УФ-лампа, которая уничтожает COVID-19, не нанося вреда здоровью человека. Как утверждает сам производитель, это первая в мире лампа подобного типа, рассказывает японское агентство Kyodo.

Компания разрабатывала ее вместе с Колумбийским университетом. Устройство будет дезинфицировать жилые помещения, а также места общественного пользования: транспорт и тому подобное.

Ультрафиолетовые лампы широко используют медицинская и пищевая промышленности. Но обычными ультрафиолетовыми лампами невозможно пользоваться в местах, где присутствуют люди, так как их излучение вызывает проблемы с кожей и глазами. Этой УФ-лампой испускается свет, длина волны которого составляет 222 нанометра. От обычных же излучаются волны длиной 254 нанометра. По словам разработчика, лучи с длиной волны 222 нанометра являются безопасными для человека. И они уничтожает COVID-19.

УФ-лампа Care 222 за 6 - 7 минут способна уничтожить 99% вирусов и бактерий в воздухе в помещениях площадью 3 м2 на расстоянии примерно 2,5 м от источника света.

Производители заявляют, что сейчас принимают заказы только от медучреждений, но в ближайшем будущем в планах обслуживание и прочих клиентов.