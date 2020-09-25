За сутки в милицию Минска позвонили сотни горожан, которым мешают протестующие. На что они жалуются?

В милиции Минска сообщают о сотнях жалоб от горожан на действия протестующих. Фотоилллюстрация: sb.by.

Пресс-служба МВД сообщила о том, что от жителей Минска на номер 102 поступила волна массовых сообщений и жалоб на протестующих граждан.

По информации правоохранителей, только за последние сутки (24 сентября. - Ред.) в милицию позвонили несколько сотен горожан, недовольных действиями участников массовых протестов.

На что жалуются звонившее и чем они недовольны?

- Звонят рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и таксисты. Они умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают им нормально жить, - перечислили в МВД.

Так, по информации милицейской пресс-службы, 23 сентября в Минске одному из водителей при зеленом сигнале светофора люди с БЧБ-флагами разбили боковое стекло в авто, из-за того что он не пропустил их на проезжую часть дороги.

Из-за протестов на улицах минчане звонят в милицию с жалобами на то, что им не дают вовремя добраться на работу и вернуться домой. Из-за шума на проспектах им трудно укладывать детей спать, не могут спокойно отдыхать пенсионеры. Также в МВД заявляют, что протестующие мешают проезду общественного транспорта, машин коммунальников, скорой помощи и других экстренных служб.

- В том числе со стороны протестующих создаются помехи и милицейским патрулям. Из-за чего правоохранителям затруднительно оперативно выезжать на пресечение семейных скандалов, к местам преступлений и подобное. Активные протестующие выходят на улицы и трассы, чтобы блокировать проезд в часы пик. Для протестов специально выбрано такое время, чтобы как можно больше людей страдали от громких клаксонов и визжащих протестующих, чтобы создать иллюзию массовости, - уточнили в пресс-службе.

В МВД пообещали, что ни один звонок на 102 не останется без реакции.

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