В МВД рассказали о задержании пьяного водителя на проспекте Дзержинского в Минске 23 сентября

Момент, когда водитель едет задним ходом и сбивает подбежавшего инспектора ГАИ. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Вечером 23 сентября в сети появилась информация о жестком задержании водителя «Фольксвагена Пассата» в Минске на проспекте Дзержинского. В МВД считают, что в интернете события были интерпретированы «по-своему». Подробности задержания и видео пресс-служба МВД опубликовала в телеграм-аккаунте.

Как сообщают правоохранители, водитель авто, пьяный минчанин, сначала блокировал движение, а потом совершил наезд на гаишника.

По информации МВД, в тот вечер два экипажа ГАИ преследовали «Пассат». Авто сначала подрезало пассажирский автобус, а затем блокировало движение на проспекте Дзержинского в районе улицы Щорса.

- Пытаясь скрыться от преследования, водитель, 30-летний минчанин, заехал на «Фольксвагене» во дворы на улице Разинская. Когда один из инспекторов вышел из служебной машины и направился к нарушителю, тот начал движение задним ходом. В результате наехал на правоохранителя и совершил ДТП со служебным транспортом, - уточнили в пресс-службе.

Минчанина все же задержали, медэкспертиза выявила у него алкогольное опьянение. Дело передано в СК на правовую оценку.

Пострадавший гаишник был госпитализирован с травмой ноги, вот что он рассказал на видео:

- Водитель скрывался, я подбежал сзади, получается, он задом сбил меня, а потом дверью еще прижал, - пояснил инспектор и, говоря о самочувствии, добавил: - Сейчас более менее, болит все. Терпимо.

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