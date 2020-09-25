С 1 октября из Минска возобновятся ежедневные рейсы в Ригу через Вильнюс

Возобновляются ежедневные рейсы из Минска в Латвию, но для пассажиров есть требования, связанные с пандемией коронавируса. Фото: pixabay.com.

О том, что «Минсктранс» уже со следующей недели возобновляет регулярные автобусные рейсы в Ригу, сообщила пресс-службе предприятия.

Известно, что рейсы возобновляются с четверга, 1 октября. Международный маршрут в столицу Латвии через Вильнюс будет отправляться ежедневно.

Из Минска автобусы будут выезжать в 22.00, а из Риги первый рейс отправится 2 октября в 22.00.

- Условия въезда на территорию Латвии идентичны условиям въезда в Литву, - пояснили в «Минсктрансе».

Напомним, перед поездкой в Литву пассажир должен самостоятельно заполнить электронную анкету Наццентра общественного здоровья и получить QR-код. Подробнее о том, как меняются требования к тем, кто едет в Литву, «Комсомолка» писала ранее.

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