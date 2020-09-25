Из-за сбоя в системе таможня Беларуси около суток принимала декларации только на бумаге

В ГТК восстановили работу электронных систем с декларациями. Фото: sb.by.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Государственном таможенном комитете произошел сбой в работе системы. Это случилось 23 сентября. С этого времени из-за некорректной работы инфосистем на таможне декларации принимались только на бумаге.

В четверг, 24 сентября, в пресс-службе ГТК сообщили о том, что информационные системы таможенных органов Беларуси, в которых случился сбой в работе, удалось восстановить более чем на 70 процентов. В том же сообщении уточнялось, что восстановить полное функционирование электронных систем в Таможенном комитете рассчитывают в течение ближайших четырех часов.

На утро пятницы, 25 сентября, сбой в информационной системе ГТК Беларуси был устранен полностью. Декларации в таможенные органы субъектам хозяйствования снова можно подавать в электронном виде - процессы функционируют в прежнем режиме.

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