Вице-премьер Петришенко о задержании беременной на протесте в Гродно: Декретный отпуск не для таких акций

Петришенко возмутился, что беременные женщины участвуют в несанкционированных акциях протестов. Фото: pixabay.com.

В Гродно на протестном воскресном марше 20 сентября была задержана беременная женщина. Кадры задержания появились в интернете и широко обсуждались общественностью. На видео силовик в спецобмундировании затаскивает женщину в автобус, она несколько раз кричит, что она беременна и не пойдет.

Инцидент 24 сентября прокомментировал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, сообщает ресурс sb.by. Так, чиновника в целом возмутило участие беременных женщин в несанкционированных мероприятиях.

Вице-премьер Беларуси: "Государство платит ей деньги, а она участвует в таких акциях!". Фото: sb.by.

- Государство дает 126-дневный оплачиваемый больничный лист до родов и после родов. Больничный дается для того, чтобы мама сохранила свое здоровье и здоровье будущего ребенка. Удивляет тот факт, что государство платит ей деньги, а она участвует в таких акциях. В целом возмущает отношение матери к своему будущему ребенку. И что удивительно, подобные факты не вызывают возмущения в соответствующих международных организациях, которые занимаются правозащитной проблематикой, - подчеркнул Петришенко.

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