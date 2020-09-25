Тихановская встретилась с главой МИД Нидерландов Фото: пресс-служба Светланы Тихановской.

24 сентября экс-кандидат в президеты Беларуси Светлана Тихановская встретилась в Литве с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, а также с послом Нидерландов Бонни Хорбах, сообщила пресс-служба Тихановской.

Во время встречи Светлана Тихановская выразила представителям Нидерландов благодарность за солидарность и поддержку белорусского народа. В свою очередь, глава МИД Нидерландов проявил интерес к ее планам, а также планам Координационного совета и поддержал предлагаемые ими способы ведения диалога по преодолению политического кризиса в Беларуси.

Отдельную благодарность Тихановская выразила за личное присутствие поверенного в делах Нидерландов в Беларуси Хенрикуса Иоханнеса ван Оостерхоута на суде над Марией Колесниковой.

Глава нидерландской дипломатии подтвердил, что его страна не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, и выразил готовность поспособствовать переговорам о проведении в стране новых президентских выборов. Также сообщается, что Блок пообещал поддержку белорусскому гражданскому обществу.