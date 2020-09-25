В Беларуси изменились правила оплаты жилья в командировках по стране

Работодатели сами установят конкретный размер возмещения расходов на проживание в локальном правовом акте. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что правительством Беларуси был изменен порядок возмещения расходов на жилье при командировках по республике, сообщило БелТА со ссылкой на информацию Национального правового портала.

Так, постановлением Совмина от 22 сентября устанавливается, что ИП и организации всех форм собственности (кроме бюджетных. - Ред.) теперь сами будут принимать решение о возмещении трат на жилье для командированных по Беларуси. Решение, возмещать ли расходы, можно будет принимать как на основании документов, так и если подтверждающих чеков нет.

Однако без документов о найме жилья расходы за время командирования будут возмещаться в размере не более 20 процентов (но и не менее 5%) от размера возмещения этих расходов. Конкретную сумму возмещения расходов работодатель установит сам в локальном правовом акте.

- В бюджетных организациях расходы по найму жилья в командировках по Беларуси будут возмещаться при наличии подтверждающих документов. А если таких бумаг нет, возмещение не превысит 5 процентов от размера возмещения расходов, - уточняется в документе.

Постановление вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

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