Генсек ООН заявил, что мировое сообщество провалило тест на коронавирус и что вирус вышел из-под контроля

Генсек ООН заявил, что мировое сообщество провалило тест на коронавирус. Фото: imagone.com

Глава ООН Антониу Гутерриш признал, что пандемия коронавирусной инфекции вышла из-под контроля.

- Пандемия стала испытанием эффективности международного сотрудничества - испытанием, которое мы не выдержали. В глобальном масштабе она привела к гибели почти 1 миллиона человек, заразились вирусом более 30 миллионов. Вирус вышел из-под контроля. Это произошло из-за того, что мир не был готов проявить сотрудничество, единство и солидарность, - заявил глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в Совете безопасности ООН на встрече высокого уровня в рамках юбилейной, 75-й сессии Генеральной ассамблеи организации 24 сентября, - передает interfax.by.

- Если с такой же разобщенностью мир встретит климатический кризис, то можно опасаться худшего, - посетовал он.