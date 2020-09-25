В начале недели на границе Беларуси с ЕС застряли сотни фур. Что происходит сейчас?

На выезде из Беларуси в Литву утрмо 25 сентября в "Каменном Логе" стоят свыше 50 грузовиков. Фото: ГПК.

О том, что в начале рабочей недели, 21 сентября, на выезде из Беларуси в страны ЕС застряло свыше 600 большегрузов, «Комсомолка» ранее уже сообщала. Тогда проехать в Литву, Латвию и Польшу не могли сотни фур. Как изменилась ситуация на утро пятницы, 25 сентября?

Как информирует официальный сайт Государственного пограничного комитета, в сводке на 8.00 на выезде в Латвию и Польшу в очередях нет ни фур, ни легковых авто, ни автобусов. Однако выезд в Литву и Украину для большегрузов все еще несколько затруднен.

Так, в сторону Литвы не могут проехать более 80 грузовиков. Самая большая очередь образовалась в пункте пропуска Каменный Лог, там застряло свыше 50 фур.

Небольшие затруднения образовались и на выезде в Украину. В Новой Гуте на выезд стоят свыше 10 грузовиков.

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