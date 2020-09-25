В Шкловском районе тракторист на погрузчике задавил насмерть 29-летнего мужчину

Тракторист задним ходом сбил слесаря насмерть. Фото: СК.

О смертельном происшествии на Шкловщине сообщила пресс-служба СК в официальном телеграм-аккаунте. В одном из частных фермерских хозяйств на рабочем месте погиб 29-летний рабочий.

В день трагедии, 23 сентября, на частном предприятии работал погрузчик, за рулем которого был 51-летний машинист-тракторист. Выполняя разгрузочные работы, водитель сдавал задним ходом и совершил наезд на слесаря, который находился тут же.

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В рамках следствия осмотрено место происшествия, изъята документация по охране труда. В отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело, идет следствие, - прокомментировали в пресс-службе.

Уточняется, что будет проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении погибшего мужчины, а также автотехническая экспертиза погрузчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Толочинском районе 17-летняя девушка выпала из кабины погрузчика и погибла.

Водитель «Амкодора» хотел подвезти несовершеннолетнюю, но вез ее с открытой дверцей (подробности).

В МВД рассказали о задержании пьяного водителя на проспекте Дзержинского в Минске 23 сентября.

По информации силовиков, правонарушение совершил пьяный водитель, который блокировал движение. А инспектор ГАИ, пострадавший во время задержания, рассказал на видео, как он получил травмы (подробности).