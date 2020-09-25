ГАИ проинспектирует дороги вместе со «Стрелой»

ГАИ Минской области с 25 по 27 сентября проведет массированную отработку аварийно опасных участков дорог. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ГАИ Минской области с 25 по 27 сентября проведет массированную отработку аварийно опасных участков дорог. Вместе с обычными экипажами ГАИ, в ней примет участие спецподразделение «Стрела», сообщают в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Особое внимание ГАИ уделит тассам: М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, Р3 Логойск - Зембин - Глубокое - граница Латвии, Р63 Борисов - Вилейка - Ошмяны, Р67 Борисов - Березино - Бобруйск, Р23 Минск - Слуцк - Микашевичи.

Будут проверят соблюдение скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлять нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, пресекать нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мотоциклов.

ГАИ призывает белорусов: «Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102. Также просим вас реагировать на такие факты, как нахождение нетрезвых пешеходов либо велосипедистов вблизи или на проезжей части. Ведь это не только опасность для самого пешехода-нарушителя, но и для остальных участников дорожного движения».