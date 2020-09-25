Лукашенко предложил на деньги, сэкономленные на строительстве БелАЭС, построить в Ленинградской области морской порт

Во Дворце Независимости Лукашенко принимает российских губернаторов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В преддверии Форума регионов Беларуси и России Александр Лукашенко провел встречу с губернаторами Ленинградской и Иркутской областей России, пишет БелТА.

Так, Александру Дрозденко, главе Ленобласти, Александр Лукашенко предложил идею строительства совместного российско-белорусского морского порта. Это, по мнению президента Беларуси, решит ряд экспортных вопросов и проблем в логистике.

- Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один - это железнодорожные тарифы и перевалка в портах, - пояснил президент.

Тема эта, по словам главы республики, ранее обсуждалась и с Владимиром Путиным. В связи с чем Лукашенко предложил скооперироваться для строительства в Ленинградской области совместного морского порта.

- На эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской АЭС, - заявил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко хочет участвовать в строительстве космодрома Восточный в России.

Вторая очередь строительства должна завершиться в декабре 2022-го (подробности).

Лукашенко ответил на упреки в «тайной» инаугурации и непризнание легитимности.

Вступивший в должность президент Беларуси заявил, что другие страны занимают неконструктивную позицию (подробности).