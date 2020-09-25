Сейм Литвы вынес резолюцию, требуя приостановить запуск БелАЭС. Вот что ответили в Минэнерго

В «Белэнерго» заявили, что тезисы резолюции Литвы в отношении БелАЭС основаны на домыслах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, 22 сентября литовским сеймом была единогласно принята резолюция в отношении Беларуси, в которой Литва потребовала приостановить физический запуск реактора первого энергоблока Белорусской АЭС. Мотивировалось такое требование соображениями безопасности, в том числе, по их мнению, не обеспеченных сложившимся рядом условий и политической нестабильностью.

Официальный комментарий пресс-служба «Белэнерго» опубликовала в своем телеграм-канале. Так, в ведомстве посчитали, что резолюция литовского сейма - это «очередная попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси». И в целом резолюция - документ сугубо политического характера.

- Безопасность АЭС Беларуси стала предметом для непрекращающихся спекуляций для определенных политических сил Литвы. Для чего формируется образ Беларуси, представляемой источником угрозы ядерной безопасности в Европе, - заявили в Минэнерго.

В «Белэнерго» заявили, что тезисы в резолюции Литвы основаны на домыслах, лишены обоснованных аргументов и по некоторым пунктам даже содержат информацию недостоверную.

- Рассчитываем на объективность оценки ситуации международным сообществом и на то, что подобные политизированные оценки во внимание приниматься не будут, - констатировали в ведомстве.

Резюмируя, в министерстве добавили, что БелАЭС сооружалась в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности. Что подтверждали миссии МАГАТЭ и другие международные организации.

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