Белорус, который поджег себя у здания милиции в Смолевичах, умер в больнице

Врачи около недели пытались спасти жизнь мужчины после его самосожжения, но сделать это не смогли. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 18 сентября горожанин устроил акт самосожжения перед зданием Смолевичского РОВД. В СК уточняли, что у мужчины была склонность к суициду, несколько лет назад он проходил лечение в связи с психическим заболеванием, и это была не первая его попытка самоубийства.

В пятницу, 25 сентября, пресс-служба Минздрава сообщила, что пострадавший мужчина скончался в Больнице скорой медпомощи Минска в ночь с четверга на пятницу.

- Совершивший самоподжог пациент около недели находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю оказанную медработниками помощь, его спасти не удалось, - констатировали в Минздраве

Как уточнили в Республиканском ожоговом центре, мужчина получил ожоги 84 процентов тела, включая дыхательные пути. Он скончался от полученных травмирующих повреждений.

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