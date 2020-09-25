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Белорус, который поджег себя у здания милиции в Смолевичах, умер в больнице

36-летний мужчина скончался спустя неделю после самосожжения
Надежда БУТОВИЧ
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Врачи около недели пытались спасти жизнь мужчины после его самосожжения, но сделать это не смогли.

Врачи около недели пытались спасти жизнь мужчины после его самосожжения, но сделать это не смогли.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 18 сентября горожанин устроил акт самосожжения перед зданием Смолевичского РОВД. В СК уточняли, что у мужчины была склонность к суициду, несколько лет назад он проходил лечение в связи с психическим заболеванием, и это была не первая его попытка самоубийства.

В пятницу, 25 сентября, пресс-служба Минздрава сообщила, что пострадавший мужчина скончался в Больнице скорой медпомощи Минска в ночь с четверга на пятницу.

- Совершивший самоподжог пациент около недели находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации Республиканского ожогового центра. К сожалению, несмотря на всю оказанную медработниками помощь, его спасти не удалось, - констатировали в Минздраве

Как уточнили в Республиканском ожоговом центре, мужчина получил ожоги 84 процентов тела, включая дыхательные пути. Он скончался от полученных травмирующих повреждений.

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