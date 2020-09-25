Норвегия присоединилась к списку европейских стран, которые не признают Лукашенко законным президентом Беларуси. Фото: соцсети

Об инаугурации Александра Лукашенко, которая неожиданно для многих прошла 23 сентября, а также о результатах президентских выборов в Беларуси в своем Twitter высказался госсекретарь норвежского МИД Аудун Халворсен.

- Полусекретная «инаугурация» не дает легитимности. «Инаугурация» Лукашенко только усугубляет политический кризис в Беларуси. Норвежский МИД повторяет призыв к властям воздержаться от насилия и вступить в серьезный диалог с оппозицией. Выборы не были ни свободными, ни честными, - написал норвежский дипломат.