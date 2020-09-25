Погода в Беларуси на 26 сентября: Синоптики объявили «оранжевую» опасность из-за ветра, но все еще будет тепло - до +27

На выходных в Беларуси еще будет довольно тепло, но погоду на осень начнут "корректировать" ветер и непродолжительные дожди. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в субботу, 26 сентября, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за шквалистого ветра, сообщило БелТА по информации пресс-службы Белгидромета.

В целом в субботу днем будет облачно, но преимущественно без осадков. Только в юго-западных регионах Брестчины 26 сентября возможны непродолжительные дожди и грозы. А вот ветрено будет по всей стране, порывы будут достигать 15 - 20 метров в секунду, задувать будет практически по всей территории республики.

Но температура на выходных все еще порадует: ночью в среднем +11…+17, только в низинах холоднее - +7…+10 градусов. А днем и вовсе почти летние 21 - 27 выше ноля.

В воскресенье, 27 сентября, на Западе Беларуси, преимущественно в Брестской области, дождить будет весь день. А к вечеру небо затянет уже по всей стране. Со следующей недели - похолодание.

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