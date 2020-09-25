«Написала сыну: будешь дома - паведамляй. Но он уже не прочитал». Задержанные 24 сентября около Окрестина журналисты получил 12 суток и штраф

Галина Владимировна - мама задержанного журналиста Дениса Гончаренко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 24 сентября после 20.00 около ЦИП на Окрестина задержали двух журналистов Белсата. Денис Гончаренко и Алесь Любенчук около изолятора планировали записать сюжет об освобождении фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича, которые вышли из изолятора после 11 суток.

В четверг вечером Любенчука и Гончаренко отвезли в РУВД Московского района, позже доставили на Окрестина. В пятницу днем журналистов судили.

После перерыва к зданию суда приехала мама Дениса Гончаренко Галина Владимировна.

- Вчера я была в деревне, там нет интернета и даже телефон плохо берет. Мне позвонили коллеги, а потом мама одноклассницы Дениса и сообщили, что Дениса задержали. Он мне написал, что в 20.00 будет на Окрестина. Я ему ответила: будешь дома - паведамляй. Но Денис это сообщение уже не прочитал. Утром я села на автобус, на маршрутку и приехала сейчас в суд.

Гончаренко и Любенчука обвиняли по статьям 23.4 и 22.9 Административного кодекса. Это нарушение закона о СМИ и неповиновение должностному лицу при исполнении. Денису Гончаренко дали 12 суток и штраф, суд над Алесем Любенчуком продолжается.

Алесь Любенчук тоже получил 12 суток и штраф 30 базовых. По скайпу он попросил передать адвокату, чтобы он занялся обжалованием решения суда.