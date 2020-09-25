В Крыму уволили, чиновника-белоруса, который поддержал протесты в Беларуси. Фото: скрин видео

25 сентября стало известно, что жители Крыма потребовали отставки вице-мэра Ялты Михаила Загорцева, который не только поддержал протесты в Беларуси, но и критически высказался в адрес России.

Об этом сообщает «Крыминфо», ссылаясь на главу администрации Ялты Ивана Имгрунта. Увольнение Загорцева подтвердил Иван Имгрунт.

- Да, правда. Его высказывания несовместимы с пребыванием на этой должности, - сказал глава администрации Ялты.

Известно, что Михаил Загорцев занимал пост председателя Смолевичского районного исполнительного комитета. 21 сентября 2020 года был назначен на должность вице-мэра Ялты и проработал там всего 4 дня. Опубликовал видео с поддержкой протестов в Беларуси, призывами «идти вместе с народом», а также критически высказался о России, сказав, что повторится 1941 год, если в ситуацию в Беларуси вмешается Россия.