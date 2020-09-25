Глава Ленинградской области ответил на предложение Лукашенко о строительстве совместного морского терминала

«Очень важно понимать, какой это должен быть порт. Может, он должен быть универсальным, может, под какие-то конкретные грузы», - отметил губернатор. Фото: belta.by

В преддверии Форума регионов Беларуси и России Лукашенко провел встречу с губернаторами Ленинградской и Иркутской областей России. Главе Ленобласти Александру Дрозденко президент Беларуси предложил идею строительства совместного российско-белорусского морского порта. Это, по его мнению, решит ряд экспортных вопросов и проблем в логистике.

После переговоров с Лукашенко губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко дал комментарий по предложению Беларуси о строительстве совместного терминала в морском порту, сообщает БелТА.

«Очень важно понимать, какой это должен быть порт. Может, он должен быть универсальным, может, под какие-то конкретные грузы. От этого будет зависеть цена на строительство», - отметил губернатор.

На данный момент в Финском заливе в порту Усть-Луга ведется строительство трех новых терминалов: для универсальных грузов, минеральных удобрений и контейнерных грузов. «Надо просто посмотреть: возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов (тем более это открытые акционерные общества) и, таким образом, удешевить услуги по портовой переработке грузов», - сказал Александр Дрозденко.

В зависимости от назначения нового терминала цена его строительства может колебаться в диапазоне от RUR2,5 млрд до RUR25 млрд, акцентировал он. «Поэтому надо понимать, под какие конкретно грузы будет строиться терминал», - отметил губернатор.

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