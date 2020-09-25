Смертельное ДТП в Гродно: лобовое столкновение легковушек – умер один водитель. Фото: ГАИ

Авария случилась 25 сентября в Гродно примерно в 7.30 вблизи микрорайона Погораны-Кошевники.

По предварительным данным, водитель БМВ ехал в сторону города. По дороге, видимо, решил опередить попутный транспорт по гравийной обочине, но не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой легковушкой.

В результате ДТП 40-летний водитель второй машины от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя БМВ госпитализировали - сообщили в ГАИ. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, медики.