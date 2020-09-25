Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 сентября 2020 года: более 300 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки

На протяжении последних недель количество зараженных коронавирусом, по официальной статистике, продолжает увеличиваться Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 306 новых случаев.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 76 957 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 192 человека.

Всего в Беларуси на 25 сентября коронавирусной инфекцией переболели 73 925 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 807 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 792 426.

Напомним, что на протяжении последних недель количество зараженных коронавирусом, по официальной статистике, продолжает увеличиваться.

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К тому же она безопасна для человека (подробности).