Россия считает непризнание Лукашенко вмешательством в дела Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассматривает непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом вмешательством во внутренние дела Беларуси.

Напомним, ряд европейских стран заявили о непризнании Лукашенко после его инаугурации 23 сентября. По словам Пескова, Россия не приветствует такие заявления.

- Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву. Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, они являются косвенным вмешательством во внутренние дела, - сказал пресс-секретарь Кремля.

Песков считает, что такие решения будут затруднять отношения этих стран с Беларусью. По его словам, они также никак не повлияют на взаимодействие Москвы и Минска.

- В любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, никоим образом не может оказать влияния на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, - добавил он.