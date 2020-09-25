Марию Колесникову продержат под стражей до ноября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мингорсуд признал законным решение суда Партизанского района о применении к члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 9 сентября стало известно, что Мария Колесникова, которую, по ее же словам, 7 сентября пытались вывезти из страны, находится в СИЗО на Володарского. Ей вменяют уголовное дело о попытке захвата власти, возбужденное по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь).

Позже стало известно, что Мария Колесникова потребовала у Следственного комитета возбудить дело против сотрудников КГБ и ГУБОПиК МВД, которые, по ее словам, во время задержания высказывали ей угрозы лишения жизни.

Сегодня стало известно, что по решению Мингорсуда Мария останется под стражей до ноября. Об этом сообщил отец Марии Колесниковой и подтвердил ее адвокат.

Также отец Марии добавил, что его дочь попросила принести в изолятор косметику, а белорусов просит писать ей письма.