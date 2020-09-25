С 25 сентября в Гродненском драмтеатре отменены все спектакли

Игорь Уланов вышел на сцену и объявил зрителям, что они останавливают спектакль, так как вынуждены ехать в РОВД к задержанным коллегам. Фото: vgr.by

С 25 сентября в Гродненском драматическом театре отменены все спектакли, начиная с пятницы, 25 сентября. Перерыв в работе театра продлится до 3 октября. Об этом порталу Вечерний Гродно рассказали в самом театре.

На данный момент театр перевели в репетиционный режим. С 25 сентября по 3 октября все спектакли отменены. Сообщается, что сделано это в рамках профилактики коронавируса по рекомендации Минздрава.

В билетной кассе театра источнику пояснили, что билеты которые были куплены ранее на отменённые постановки, можно вернуть.

Актера Игоря Уланова увольняют. Василий Минич и Наталья Леонова лишены премий и всех доплат.

Напомним, что на прошедших выходных актеры театра прервали спектакль, когда узнали, что их коллеги: заслуженный артист Беларуси, режиссер-постановщик и актер Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова, задержаны на мирной акции протеста.

Тогда Игорь Уланов вышел на сцену и объявил зрителям, что они останавливают спектакль, так как вынуждены ехать в РОВД к задержанным коллегам.

Актеров вызвали к директору, в театр даже приезжал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

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