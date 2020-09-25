"Свабоду Ягору Марціновічу!": журналисты призывают освободить главреда "Наша Ніва" из-под стражи

Егор Мартинович находится в ИВС на Окрестина. Фото: скриншот страницы сайта onliner.by

Освобождение из-под стражи главного редактора "Наша Ніва" Егора Мартиновича требуют белорусские СМИ. На интернет-портале onliner.by и tut.by появился баннер с требованием освободить Мартиновича, который был задержан по подозрению в клевете.

Напомним, утром 23 сентября супруга Егора Мартиновича Адарья Гуштын сообщила о том, что в их квартире проходит обыск. В тот же день Мартиновича увезли в Следственный комитет. Он был задержан.

Поводом для задержания Мартиновича стало интервью, опубликованное на сайте издания: один из диджеев, который включил песню Цоя «Перемен» на официальном мероприятии в Киевском сквере, упомянул замминистра МВД Александра Барсукова и заявил, что тот якобы избивал его на Окрестина.

24 сентября СК сообщил, что расследуется уголовное дело о клевете.

Главному редактору «Нашай Нiвы» Егору Мартиновичу пришла повестка в суд

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