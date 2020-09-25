В отношении еще 101 должностного лица Беларуси Литва, Латвия и Эстония ввели санкции

«Власти Беларуси не поменяли своё отношение к мирным протестам. Репрессии участников демонстраций продолжаются, непропорционально применяется сила», — отмечается в сообщении. Фото: Оксана БРОВАЧ

25 сентября Литва, Латвия и Эстония в отношении еще 101 должностного лица Беларуси ввели санкции, пишет пресс-служба латвийского Министерства иностранных дел.

«Власти Беларуси не поменяли свое отношение к мирным протестам. Репрессии участников демонстраций продолжаются, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела», - отмечается в сообщении.

В списке значатся имена, в частности, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и ее мужа, главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, генпрокурора Андрея Шведа, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы, заместителя генпрокурора Алексея Стука, председателя Верховного суда Валентина Сукало, главы Конституционного суда Петра Миклашевича.

В последний день лета был запрещен въезд на свою территорию Литвой, Латвией и Эстонией 30 белорусским должностным лицам. Помимо Александра Лукашенко въезд запрещен помощнику президента по национальной безопасности Виктору Лукашенко, главе Администрации президента Игорю Сергеенко и его заместителям Максиму Рыженкову, Ольге Чуприс и Дмитрию Крутому, заместителю управляющего делами президента Геннадию Богдану, главе ЦИК Лидии Ермошиной и членам ЦИК Вадиму Ипатову, Елене Дмухайло, Светлане Кацубо, Игорю Плышевскому, Олегу Слижевскому, Ирине Целиковец, председателю КГБ Валерию Вакульчику, который с 3 сентября занимает пост госсекретаря Совета безопасности, председателю Комитета госконтроля Ивану Тертелю, который также 3 сентября был назначен главой КГБ, председателю СК Ивану Носкевичу и его заместителям Алексею Волкову, Сергею Аземше и Андрею Смаль, генеральному прокурору Александру Конюку, который 9 сентября был отправлен в отставку, главе МВД Юрию Караеву и его заместителям Геннадию Казакевичу, Александру Барсукову, Сергею Хоменко и Юрию Назаренко, начальнику Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роману Мельнику, начальнику ГУВД Мингорисполкома Ивану Кубракову, заместителю начальника Департамента охраны МВД - начальнику управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олегу Шаблыко, госсекретарю Совбеза Андрею Равкову который 3 сентября был отправлен в отставку, откомандирован в Минобороны.

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