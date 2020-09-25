Рок-музыканту Ангусу Торнадо, которого задержали во время протестов, дали штраф

Музыкант Ангус Торнадо. Фото: Личный архив

Рок-музыкант Ангус Торнадо (настоящее имя Андрей Пипко) был задержан во время акций протеста в минувшую среду. И вот в пятницу, 25 сентября, стало известно, что его осудили на 30 базовых величин. Это 810 рублей, сообщает "Еврорадио" у себя в телеграм-канале.

Ангус Торнадо не первый музыкант, которого задержали в последнее время. Так, Александру Помидорову присудили 8 суток. Его задержали после выступления в парке. Вместе с ним задержали и вокалиста металл-группы Gods Tower Владислава Новожилова, которого больше знают под псевдонимом Lesley Knife.

Напомним, 23 сентября в районе метро «Восток» также задержали артиста Купаловского театра Андрея Дробыша. Его доставили в Первомайское РУВД, а ночью отправили на Окрестина. Дробыш был одним из тех, кто написал заявление на увольнение из Купаловского театра в знак протеста. Также был задержан бизнесмен Дмитрий Попов - ему дали три базовые.

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