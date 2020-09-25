Лукашенко - губернатору Иркутской области: У нас много планов, но надо кое-где встряхнуться

Лукашенко встретился с губернатором Иркутской области. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 25 сентября провел встречу во Дворце Независимости с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым. Президент и губернатор обсудили сотрудничество. Об этом сообщили в БелТА.

При встрече с Кобзевым Лукашенко поздравил его с победой на выборах и избранием на пост губернатора.

- У вас бешеный процент доверия сибиряков. И хорошо, что вы находитесь подальше от Запада. А то у вас бы тоже попытались цветную революцию устроить из-за больших процентов на выборах, - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что приезд делегаций российских регионов в Беларусь очень важен. И отметил, что необходимо развивать сотрудничество.

- Иркутская область - гигант России. Ее можно назвать опорной областью в Сибири. Не буду скрывать, что у нас много планов и уже практически решенных вопросов. Но, правда, кое-где нам необходимо встряхнуться, - подчеркнул президент.

По словам президента, интерес для Иркутской области могут представить грузовые автомобили, общественный транспорт, электромобили, карьерная техника.

- Мы сможем вам обеспечить доступ в любую точку Беларуси, чтобы вы сами могли посмотреть и убедиться в том, что мы можем сделать что-то для наших сибиряков, которые всегда пользовались у белорусов уважением, - отметил глава государства.

Глава Иркутской области рассказал, что очень важно, чтобы сотрудничество развивалось и была активность с обеих сторон.

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