После 15 суток ареста на свободу вышел экс-глава президентского пула Дмитрий Семченко

На свободу 25 сентября вышел Дмитрий Семченко. Фото: tut.by

На свободу после 15 суток ареста 25 сентября вышел экс-глава президентского пула журналистов ОНТ Дмитрий Семченко. Об этом сообщает телеграм-канале tut.by.

Встречать Дмитрия пришла его супруга Юлия.

Напомним, что Семченко был задержан 10 сентября. Ему дали пять минут на сборы и увезли во Фрунзенское РУВД. Ночь он провел на Окрестина. А уже 11 сентября состоялся суд, где экс-главу президентского пула осудили по статье 23.34 за участие в несанкционированном митинге. Как оказалось, на мероприятии он работал еще будучи главой президентского пула журналистов.

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Жена Дмитрия Семченко – об аресте мужа: «Думаю, что это, безусловно, несправедливо, но понимаю, с какой целью это сделано».

Месяц назад телеведущий уволился с работы на телевидении и написал пост с объяснениями в соцсетях. А 11 сентября суд назначил ему 15 суток ареста за участие в митинге, на котором он работал как журналист. (подробности)

Написал заявление на увольнение Дмитрий Семченко – ведущий одиозной передачи "Антифейк" ОНТ и журналист президентского пула.

На телеканале он работал с 2009 года, является лауреатом Национального телевизионного конкурса «Телевершина», многочисленных конкурсов различных министерств и ведомств. (подробности)