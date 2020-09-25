Министр обороны Беларуси Хренин наблюдает в России за учениями «Кавказ-2020»

Хренин наблюдает за учениями "Кавказ-2020", которые проходят в России. Фото: ТАСС

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 25 сентября наблюдает в России за учениями «Кавказ-2020». Об этом сообщает БелТА.

Данные учения проходят на российском полигоне Капустин Яр, который находится в Астраханской области.

- В отработке совместных действий в составе многонациональных группировок войск приняли участие тактическая группа отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси, - рассказали в Министерстве обороны.

Военные из Беларуси прибыли на учения «Кавказ-2020» десять дней назад.

Учения начались в Астраханской области 21 сентября и завершатся 26 сентября.

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