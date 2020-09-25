Мэр Ялты уволил своего заместителя, который поддержал протесты в Беларуси и осудил действия силовиков. Фото: yalta.rk.gov.ru

Мэр Ялты Иван Имгрунт уволил своего заместителя – белорусского чиновника Михаила Загорцева, который поддержал протесты в Беларуси и осудил силовиков, применявших силу. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Была проведена соответствующая проверка видеоматериала с участием Михаила Загорцева, в котором он поддерживал протестующих в Беларуси. Ее результатом стало решение снять с должности заместителя мэра Загорцева. Соответствующее распоряжение было мною подписано 25 сентября, - рассказал мэр Ялты.

По словам Загорцева, данное видео, в котором он поддержал протесты в Беларуси, было снято еще 18 августа, и он на тот момент еще не занимал никакой должности. Об этом сообщает агентство РИА-Новости.

В понедельник, 21 сентября Михаил Загорцев был назначен заместителем главы администрации города Ялты по вопросах жилищно-коммунального хозяйства.

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